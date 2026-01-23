США направляют большие силы к Ирану
- 23.01.2026, 8:30
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, заявив о передвижении американских сил в направлении Ирана.
Об этом Дональд Трамп заявил на борту своего самолета, трансляция велась на Youtube-канале Белого дома.
Трамп подчеркнул, что США сосредоточили крупные военные ресурсы в регионе для контроля над ситуацией и защиты интересов страны, одновременно предпочитая избежать прямого конфликта.
Концентрация военных сил
«У нас большая флотилия, направляющаяся в этом направлении, и посмотрим, что произойдет. У нас большие силы, идущие в сторону Ирана», – отметил президент. Сосредоточение сил носит превентивный характер и направлено на сдерживание возможных угроз со стороны Ирана.
Наблюдение и контроль
Президент добавил, что американские военные внимательно следят за развитием ситуации: «Но мы очень внимательно за ними следим». Такой подход позволяет оперативно реагировать на любые действия противника и минимизировать риски для гражданской и военной инфраструктуры.