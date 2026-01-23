30 апреля 2026, четверг, 16:26
США направляют большие силы к Ирану

  • 23.01.2026, 8:30
  • 4,514
Американские военные внимательно следят за развитием ситуации.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, заявив о передвижении американских сил в направлении Ирана.

Об этом Дональд Трамп заявил на борту своего самолета, трансляция велась на Youtube-канале Белого дома.

Трамп подчеркнул, что США сосредоточили крупные военные ресурсы в регионе для контроля над ситуацией и защиты интересов страны, одновременно предпочитая избежать прямого конфликта.

Концентрация военных сил

«У нас большая флотилия, направляющаяся в этом направлении, и посмотрим, что произойдет. У нас большие силы, идущие в сторону Ирана», – отметил президент. Сосредоточение сил носит превентивный характер и направлено на сдерживание возможных угроз со стороны Ирана.

Наблюдение и контроль

Президент добавил, что американские военные внимательно следят за развитием ситуации: «Но мы очень внимательно за ними следим». Такой подход позволяет оперативно реагировать на любые действия противника и минимизировать риски для гражданской и военной инфраструктуры.

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Туапсе — второй Белгород
Дедушка совсем ку-ку
Лукашенко загнан в угол
