Орбан обиделся на «подзатыльник» от Зеленского 19 23.01.2026, 8:21

Виктор Орбан

Фраза прозвучала во время выступления президента Украины в Давосе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обиделся на слова президента Украины Владимира Зеленского о «подзатыльнике для Виктора».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в X.

В своей публикации венгерский премьер обвинил Зеленского в том, что тот якобы «не может или не хочет» закончить войну в Украине. Он также назвал слова украинского президента «тщательно подобранными оскорблениями».

Кроме того, Орбан в очередной раз отметил, что Венгрия не будет предоставлять Киеву военную помощь.

В то же время он сообщил, что украинский народ по-прежнему может рассчитывать на поставки электроэнергии и топлива от Венгрии, а также оказание поддержки беженцам.

«Остальное решит сама жизнь, и каждый получит по заслугам», - говорится в заявлении венгерского политика.

Что предшествовало

22 января Зеленский во время выступления в Давосе заявил, что «каждый Виктор, который живет на деньги Европы, и в то время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник», имея в виду венгерского премьера Орбана.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com