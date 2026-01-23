Орбан обиделся на «подзатыльник» от Зеленского

Орбан обиделся на «подзатыльник» от Зеленского19
- 23.01.2026, 8:21
- 22,736
Фраза прозвучала во время выступления президента Украины в Давосе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обиделся на слова президента Украины Владимира Зеленского о «подзатыльнике для Виктора».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в X.
В своей публикации венгерский премьер обвинил Зеленского в том, что тот якобы «не может или не хочет» закончить войну в Украине. Он также назвал слова украинского президента «тщательно подобранными оскорблениями».
Кроме того, Орбан в очередной раз отметил, что Венгрия не будет предоставлять Киеву военную помощь.
В то же время он сообщил, что украинский народ по-прежнему может рассчитывать на поставки электроэнергии и топлива от Венгрии, а также оказание поддержки беженцам.
«Остальное решит сама жизнь, и каждый получит по заслугам», - говорится в заявлении венгерского политика.
Что предшествовало
22 января Зеленский во время выступления в Давосе заявил, что «каждый Виктор, который живет на деньги Европы, и в то время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник», имея в виду венгерского премьера Орбана.