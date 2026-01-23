В Кремле четыре часа длилась встреча Путина с делегацией США 7 23.01.2026, 8:16

Фото: Getty Images

Стало известно, о чем они договорились.

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с представителями США. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, в ходе встречи была достигнута договоренность провести трехсторонние переговоры с участием РФ, США и Украины.

Переговоры России и США прошли вечером 22 января, они длились около четырех часов.

Со стороны США в них участвовали специальный посланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Россию представляли Владимир Путин, его помощник Юрий Ушаков и специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

— Переговоры продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно откровенными и доверительными, — заявил Юрий Ушаков.

По его словам, представители американской делегации «поделились своими впечатлениями и свежими оценками встречи президента США в Давосе с Зеленским», а также «дали оценку и другим контактам, которые состоялись у них в течение декабря-января в Мар-а-Лаго во Флориде и в ряде европейских столиц».

Переговорщики условились, что в пятницу, 23 января, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины.

— Наряду с этим там же, в Абу-Даби, встретятся и руководители двухсторонней группы по экономическим делам. Это уже двухсторонняя группа, то есть Россия-США, Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф, — добавил Ушаков.

Он сообщил, что переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована, в ее состав включены представители руководства Министерства обороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба.

Кроме того, на встрече в Кремле «были также обсуждены инициатива Дональда Трампа о создании «Совета мира», целый ряд региональных вопросов и ситуация вокруг Гренландии».

— При обмене мнениями по «Совету мира» была акцентирована наша готовность направить в бюджет этой структуры 1 миллиард долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные же средства из наших замороженных США резервов можно было направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной, — сказал помощник Путина.

22 января в Давосе состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Президент Украины, в частности, сообщил, что 23 января в ОАЭ состоится трехсторонняя встреча Украины, США и России, где будет обсуждаться мирный план. Ожидается, что переговоры продлятся два дня.

