Трибунал для Путина: Евросоюз пошел на беспрецедентный шаг11
- 23.01.2026, 8:39
- 15,898
На правосудие выделены первые €10 миллионов.
Европейский Союз выделил первые 10 миллионов евро на финансирование специального трибунала, который будет заниматься расследованием преступления агрессии России против Украины и привлечением к ответственности высшего российского руководства, включая Владимира Путина. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, объявив о подписании соответствующего соглашения с Советом Европы.
«Российское руководство ответственно за эту войну — и должно быть привлечено к ответственности. Не может быть безнаказанности», — написала она в соцсети X. Решение о выделении этих средств было принято еще в октябре 2025 года.
Специальный трибунал был учрежден 25 июня прошлого года на основе соглашения между Украиной и Советом Европы. Он создан по модели Нюрнбергского трибунала и будет расследовать применение Россией военной силы против суверенитета Украины, собирать доказательства и готовить обвинительные заключения в отношении высших политических и военных руководителей.
По информации источников Deutsche Welle, трибунал планирует привлечь к ответственности не менее 20 человек, однако конкретные имена издание не называет. В октябре 2025-го Кая Каллас заявила, что участниками трибунала согласились стать 26 из 27 стран-членов Евросоюза, не уточнив, какое государство отказалось. Ранее пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что в создании трибунала не планировали участвовать Венгрия и Словакия.