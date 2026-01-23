Трамп: Зеленский готов заключить сделку

Трамп: Зеленский готов заключить сделку9
- 23.01.2026, 8:43
Глава Белого дома заинтриговал заявлением.
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы заключить соглашение.
Об этом Дональд Трамп заявил на борту своего самолета, трансляция велась на Youtube-канале Белого дома.
На вопрос от журналиста о том, что сказал Зеленский, Трамп ответил:
«Он сказал, что хотел бы заключить соглашение. Мы обсуждаем вещи, которые обсуждаются уже 6-7 месяцев».
При этом глава Белого дома не раскрывал конкретных деталей потенциальной договоренности.