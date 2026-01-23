«Жуть, конечно: зарплата маленькая, а работа ответственная» 28 23.01.2026, 12:40

Минский РНПЦ позвал на работу медсестер и санитарок, но за три года никто не пришел.

Объявление о поиске медсестер и санитарок разместила в соцсети Threads одна из сотрудниц Республиканского научно-практического центра «Кардиология» Марта Сенкевич. В комментариях под постом выяснилось, что младший медперсонал учреждение здравоохранения ищет уже не первый год, но «за три года никто не пришел», пишет «Зеркало».

Кадры потребовались в кардиохирургическое отделение, рассчитанное на 25 коек. Авторка поста уточнила, что на работу готовы взять в том числе пенсионеров.

В обсуждении под публикацией комменаторы поинтересовались зарплатой. На это Марта Сенкевич ответила, что медсестрам на ставку предлагают 1350 — 1400 рублей, санитаркам — 1000 рублей. Такие цифры вызвали у пользователей вопросы:

«Ну и зачем идти в санитарки если чудно можно пойти уборщицей в какой нибудь магазин», — написал один из комментаторов.

«Жуть, конечно. Зарплата маленькая, а работа ответственная. В общепите больше платят гораздо», — посетовал другой.

«В Минске море предложений намного интереснее… Долго вы будете искать. Ну к примеру — дочка пошла работать в магазин шмотья. Студентка, полставки. 800 рублей», — написала еще одна участница обсуждения.

«О медработниках и их нехватке мы начинаем вспоминать и думать, когда начинаем болеть сами и родственники, — парировала авторка поста. — Поэтому у вашей дочки и вас есть выбор, но и в больницах работать надо».

Другие обратили внимание, что в РНПЦ ищут сотрудников не первый год.

«Неужели так все печально у вас с кадрами? Вижу ваши посты на протяжении уже лет трех. Никуда больше не требуются, кроме вашего отделения», — написал пользователь.

«За три года никто не пришел, ни одного молодого специалиста нам не распределили! Текучки нету, если посмотреть наше отделение. Но потребность [в кадрах] - в каждом отделении, поверьте!» — ответила медсестра, разместившая предложение о вакансиях.

