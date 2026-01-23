Минчанам пообещали штрафы за прогулки в центре города

Минчанам пообещали штрафы за прогулки в центре города7
- 23.01.2026, 9:37
В каком случае?
Сотрудники ОСВОД проводят рейды в центре Минска, где часто можно встретить гуляющих по замерзшей Свислочи людей. В случае отказа уйти со льда спасатели могут вызвать милицию, и тогда грозит штраф, рассказали в эфире СТВ.
В Минске участились случаи прогулок горожан по льду реки Свислочь, часто используемой для сокращения пути. Порой можно встретить даже семьи с детьми.
Однако спасатели призывают к осторожности. Под снежной шубой скрываются незаметные с виду промоины, трещины и участки с течением, где лед может быть особенно тонким, даже на небольшой глубине. Безопасной считается толщина покрытия от 7 сантиметров, но визуально оценить ее практически невозможно, особенно вблизи растительности, у берега или в местах впадения ручьев.
— Здесь может стоять лед. В прошлый год я здесь ловил со льда, а под тем берегом уже текла вода. Нужно быть на реке вдвойне осторожным. Есть общепринятые правила. И что, допустим, требуют, чтобы были спасательные жилеты, что все это контролируют, я считаю, это очень хорошо. Потому что, вы же видите, дороги какие натоптанные.
Это же не рыбаки натоптали. Приходит женщина с девочкой: а на ту сторону можно перейти? Я говорю: дама, для того чтобы переходить на ту сторону, люди построили мосты, — рассказал один из рыбаков.
— На данный момент по городу Минску нет происшествий. Но это всегда было проблемой, что люди тонут именно зимой на льду, когда не понимают сути проблемы. Когда они более уверены в себе, уверенность губит людей. Всегда нужно опасаться и всегда нужно надевать спасательный жилет, — подчеркнула официальная представительница Минской городской организации «ОСВОД» Анна Новикова.
Штрафов за выход на лед без спасательного жилета в Беларуси пока нет. Однако в случае отказа покинуть опасную область сотрудник ОСВОД или МЧС имеет право вызвать милицию, и дело может закончиться предупреждением или штрафом.