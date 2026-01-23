Ричард Мур: Европа должна извлечь уроки из резкой речи Зеленского в Давосе 5 23.01.2026, 9:58

11,292

Ричард Мур

Фото: X

Экс-глава британской разведки MI6 высоко оценил выступление украинского президента.

Европейские лидеры должны извлечь уроки из резкой речи украинского президента Владимира Зеленского в Давосе.

Об этом заявил бывший руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур, который возглавлял ведомство до сентября 2025 года.

«Мощная речь. Важно, чтобы мы, как европейцы, восприняли откровенные и неудобные месседжи, которые Владимир Зеленский имел для нас», - прокомментировал он.

Речь Зеленского в Давосе

Президент Украины в своей речи на экономическом форуме раскритиковал Европу за промедление в борьбе с Кремлем.

Также президент Украины в очередной раз подчеркнул необходимость создания объединенных вооруженных сил в Европе.

Кроме того, президент Украины раскритиковал действия Европы во время кризиса вокруг Гренландии.

«Если вы посылаете 30 или 40 солдат в Гренландию, для чего это? Какой месседж это посылает? Какой это сигнал Путину, Китаю? И самое главное, какой это сигнал Дании, вашему союзнику? Вы либо говорите, что европейские базы защитят регион от России и Китая, либо вы рискуете, что вас не будут воспринимать всерьез. Потому что 30 или 40 солдат ничего не защитят», – высказал мнение Зеленский.

В конце речи он заявил, что Европа должна стать сильной, и Украина готова помочь в этом, чтобы гарантировать мир и предотвратить разрушения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com