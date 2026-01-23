В МАРТ признали провал одного из планов Лукашенко 2 23.01.2026, 10:14

Выполнить план роста доли отечественных товаров не удалось.

К концу 2030 года доля товаров отечественного производства в розничном товарообороте Беларуси должна составлять не менее 60%. Об этом напомнила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич, выступая на семинаре по наращиванию продаж белорусской продукции на внутреннем рынке, передает «Белсат».

Как сообщили в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, по предварительным итогам 2025 года выполнить задание по увеличению доли отечественных товаров не удалось. При этом, по словам Светланы Короткевич, принятые совместно с торговыми сетями меры позволили «существенно замедлить падение показателя».

Заместитель министра подчеркнула, что достигнутых шагов недостаточно, и без тесного взаимодействия между производителями и торговлей рост показателя обеспечить невозможно. По ее словам, именно торговля лучше всего понимает структуру потребительского спроса – какие товары, в каком объеме и по какой цене готовы покупать потребители, и эта информация должна напрямую использоваться при формировании ассортимента белорусской продукции.

Светлана Короткевич также отметила, что задача по увеличению доли отечественных товаров усложняется на фоне активного развития интернет-торговли. Вместе с тем, по ее словам, у белорусских производителей уже есть новые продукты, которые были разработаны в том числе в сотрудничестве с торговыми сетями и способны конкурировать за покупательский спрос.

Напомним, согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, в январе-сентябре 2025 года доля товаров отечественного производства в розничном товарообороте составила 54,9%. Это означает, что чуть больше половины всех покупок в рознице пришлось на белорусскую продукцию.

При этом динамика показателя остается негативной. По сравнению с первым полугодием 2025 года доля отечественных товаров выросла всего на 0,3 процентного пункта, что указывает на очень слабый эффект принимаемых мер. В годовом выражении индикатор, наоборот, сократился на 2,8 п.п., что свидетельствует о вытеснении белорусских товаров импортом.

Наиболее заметное снижение зафиксировано в сегменте непродовольственных товаров, который как раз является ключевой целью программ импортозамещения. Их доля в розничном товарообороте снизилась до 35,1%, что на 3,2 п.п. меньше, чем годом ранее. Речь идет прежде всего о мебели, бытовой технике, электронике, одежде и других товарах длительного пользования.

Снижение произошло несмотря на действующие программы льготного кредитования, в рамках которых беларусские непродовольственные товары можно приобрести под ставку 4% годовых.

