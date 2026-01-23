Ученые рассказали, когда лучше заканчивать рабочий день 5 23.01.2026, 12:12

Многие чувствуют это время интуитивно.

Новые данные опроса ученых подтвердили то, что многие из нас чувствуют интуитивно: точное время ежедневного спада энергии — 14:06, пишет StudyFinds.

Именно в этот момент, как показали наблюдения, концентрация внимания резко падает, мотивация снижается, а на выполнение даже бытовых задач не хватает сил. Этот феномен, часто называемый послеобеденным спадом, теперь имеет точное временное обозначение.

2000 респондентов заявили, что чувствуют сонливость в послеобеденные часы и потребность в удвоенном количестве энергии, чтобы справляться с повседневными задачами.

Если бы люди могли контролировать прилив сил, большинство выбрали бы для получения энергии понедельник (24%) или пятницу с субботой (по 22%) — чтобы лучше начать неделю или ярче провести выходные.

А когда респондентам предложили гипотетический дар неограниченной энергии, 18% заявили, что отдавали бы больше времени на встречи с друзьями или семьей. Это желание возглавило список дел опрошенных. Представляя себе жизнь без усталости, люди отдавали приоритет общению, а не профдостижениям.

Три четверти опрошенных уверены, что могли бы зарабатывать больше, будь у них больше энергии. А 71% заявили, что были бы счастливее, имея больше сил для повседневных дел. 44% отметили, что уровень энергии у них снизился с возрастом.

Низкий уровень энергии вынуждает людей отказываться от важных личных дел. Чаще всего нет сил на:

спорт (44%) — нет сил на тренировки так часто, как хотелось

общение (34%) — усталость мешает встречаться с друзьями

активный отдых на свежем воздухе (31%) и приготовление домашней еды (29%), забота о себе (25%).

К слову, чувство вины из-за этого кажется почти таким же изнурительным, как и сама усталость. Опрошенные больше всего винят себя за пренебрежение физическими упражнениями (32%), домашним хозяйством (26%), заботой о себе (25%), временем, проведенным с близкими (21%).

