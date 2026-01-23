30 апреля 2026, четверг, 16:30
Премьер Литвы о переезде Тихановской в Польшу: Не вижу ни выгоды, ни потери

27
  • 23.01.2026, 16:19
  • 21,380
Инга Ругинене
Фото: Reuters

Инга Ругинене подчеркнула, что «оппозиция – это не только Светлана».

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что не видит ни выгоды, ни потери, если Светлана Тихановская переедет из Вильнюса в Варшаву.

«Это ее личное дело – решать, что она выберет», – сказала глава правительства Литвы в интервью Delfi.

«Я не вижу ни дополнительной выгоды, ни потери. Наши контакты с белорусской оппозицией очень сильны, и не только со Светланой. Оппозиция – это не только Светлана, это гораздо больше людей. Я рада, что были освобождены последние лидеры, которые также участвовали в президентских выборах. Мне кажется, это очень важно», – подчеркивает премьер.

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
