Глава Минсвязи Беларуси заврался 27 23.01.2026, 14:29

10,648

Кирилл Залесский

Сколько стоит безлимитный интернет у соседей.

Глава Минсвязи Беларуси Кирилл Залесский заявил, что стоимость мобильной связи в стране остается крайне низкой по сравнению с другими странами, подчеркнув: «Если вы пообщаетесь с людьми, которые жили за рубежом, вы узнаете, что безлимитный интернет на высокой скорости, как правило, стоит 50–70 долларов в месяц».

Чиновник заверил, что «тарифы на безлимитные планы не повышались с 2022 года и не будут повышаться в 2026-м», однако ведомство планирует внедрение мер, которые «позволят разгрузить наши мобильные сети».

Стоит отметить, что в соседней Польше безлимитный мобильный интернет можно найти по цене $20 (при этом предлагается скорость передачи данных 5G), а в Литве — $19.

«Удивительная логика: нам объясняют, что интернет станет «комфортнее» именно тогда, когда мы перестанем его использовать, ведь лучшая сеть — это пустая сеть, не обремененная лишними пользователями», — отмечает Telegram-канал «Хартия-97%».

