В Беларуси появится новая специальность 7 23.01.2026, 17:21

Учиться на нее можно будет в Гомеле.

В Гомельском государственном химико-технологическом колледже откроют новую специальность — «эксплуатация и обслуживание нефтяных и газовых месторождений». Соглашение о сотрудничестве по её запуску учебное заведение подписало с компанией «Белоруснефть», сообщает БелТА.

Специальность уже внесена в общегосударственный классификатор и на данный момент не имеет аналогов в стране. Выпускникам будет присваиваться квалификация «техник-технолог». Подготовка на базе общего среднего образования стартует 1 сентября 2026 года.

В процессе обучения студенты получат не менее трёх рабочих профессий: второго помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин, помощника бурильщика подземного и капитального ремонта скважин, а также слесаря-ремонтника.

Кроме того, по дополнительному запросу компании наиболее успешные учащиеся во время технологической практики смогут освоить четвёртую профессию — оператора по добыче нефти и газа, уточнили в «Белоруснефти».

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com