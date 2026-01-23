В Беларуси появится новая специальность

В Беларуси появится новая специальность7
- 23.01.2026, 17:21
Учиться на нее можно будет в Гомеле.
В Гомельском государственном химико-технологическом колледже откроют новую специальность — «эксплуатация и обслуживание нефтяных и газовых месторождений». Соглашение о сотрудничестве по её запуску учебное заведение подписало с компанией «Белоруснефть», сообщает БелТА.
Специальность уже внесена в общегосударственный классификатор и на данный момент не имеет аналогов в стране. Выпускникам будет присваиваться квалификация «техник-технолог». Подготовка на базе общего среднего образования стартует 1 сентября 2026 года.
В процессе обучения студенты получат не менее трёх рабочих профессий: второго помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин, помощника бурильщика подземного и капитального ремонта скважин, а также слесаря-ремонтника.
Кроме того, по дополнительному запросу компании наиболее успешные учащиеся во время технологической практики смогут освоить четвёртую профессию — оператора по добыче нефти и газа, уточнили в «Белоруснефти».