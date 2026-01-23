30 апреля 2026, четверг, 21:03
В Беларуси появится новая специальность

7
  • 23.01.2026, 17:21
  • 8,000
Учиться на нее можно будет в Гомеле.

В Гомельском государственном химико-технологическом колледже откроют новую специальность — «эксплуатация и обслуживание нефтяных и газовых месторождений». Соглашение о сотрудничестве по её запуску учебное заведение подписало с компанией «Белоруснефть», сообщает БелТА.

Специальность уже внесена в общегосударственный классификатор и на данный момент не имеет аналогов в стране. Выпускникам будет присваиваться квалификация «техник-технолог». Подготовка на базе общего среднего образования стартует 1 сентября 2026 года.

В процессе обучения студенты получат не менее трёх рабочих профессий: второго помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин, помощника бурильщика подземного и капитального ремонта скважин, а также слесаря-ремонтника.

Кроме того, по дополнительному запросу компании наиболее успешные учащиеся во время технологической практики смогут освоить четвёртую профессию — оператора по добыче нефти и газа, уточнили в «Белоруснефти».

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко