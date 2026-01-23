Маск вернулся в большую политику

Маск вернулся в большую политику8
- 23.01.2026, 17:28
- 6,426
Хотя обещал заниматься бизнесом.
Илон Маск возвращается в большую политику перед промежуточными выборами 2026 года, несмотря на то, что несколько месяцев назад заявлял о намерении сосредоточиться на управлении своими компаниями, пишет The Wall Street Journal. Самый богатый человек в мире уже пожертвовал в этом году $10 млн кандидату от республиканцев в Сенат, а его напряженные отношения с президентом Дональдом Трампом наладились, отмечает издание.
Как сообщается, в последние недели политическая команда Маска встречалась с потенциальными подрядчиками в преддверии работы на промежуточных выборах, при этом основное внимание уделяется экспертам по цифровым технологиям и SMS-рассылкам. Главный политический стратег Маска Крис Янг проводит встречи с подрядчиками, некоторыми кандидатами и их командами. Планы Маска окончательно не определены — он взвешивает, делать ли взносы через комитет America PAC, который помогал президентской кампании Трампа в 2024 году, или через другие политические комитеты.
Маск перечислил $10 млн в поддержку бизнесмена Нейта Морриса, который претендует на место сенатора Митча Макконнелла от Кентукки. С июня 2025 года Маск сделал около $42 млн политических взносов, включая $27 млн для America PAC, $10 млн — в фонды, поддерживающие республиканцев в Палате представителей и Сенате, и $5 млн — в протрамповский комитет. На выборах 2024 года Маск потратил почти $300 млн на помощь Трампу и республиканцам, став крупнейшим из известных политических доноров страны.