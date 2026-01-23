30 апреля 2026, четверг, 21:04
С белорусов хотят стрясти еще один налог

7
  • 23.01.2026, 17:35
  • 9,436
С белорусов хотят стрясти еще один налог
иллюстративное фото

Раньше на него на обращали внимание.

Благотворительное объединение «ЗООшанс» подтвердило в Threads слухи о том, что у ветеринарных клиник, по крайней мере в Минске, налоговая инспекция запросила список собственников собак, которые обращались за ветеринарной помощью в 2025 году, сообщает «Белсат».

В скриншоте письма от первого заместителя инспекции по Минску Любови Михадюк просят представить список с именем собственника, адресом проживания, контактным телефоном и породой собаки.

Делают ли такие запросы в других городах, неизвестно.

Пользователи Threads дискутируют о том, хорошо это или плохо, что такой налог собирают. Аргументы «за» – что налог пойдет на пользу самим собакам, ведь деньги будут вкладываться в инфраструктуру и содержание бездомных животных. Аргументы «против» – что фактически не вкладывается. И по закону, не должно: налог собирают без конкретной цели.

Вероятно, это не случайная инициатива одной чиновницы. В течение последней недели в государственных и околовластных СМИ стали публиковать напоминания о необходимости платить такой налог, об обязанности регистрировать собак и кошек, о запрете держать в квартире более двух собак или кошек на семью, а также о возможных штрафах за нарушение правил содержания домашних животных – до 15 базовых величин (630 рублей в 2026 году).

