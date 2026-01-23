30 апреля 2026, четверг, 21:05
Эстония отказалась впускать в страну белорусских фехтовальщиков

  • 23.01.2026, 18:13
Эстония отказалась впускать в страну белорусских фехтовальщиков

Чемпионат Европы перенесли во Францию.

Международная федерация фехтования (FIE) уведомила Эстонский союз фехтования (EVL) о том, что право на проведение чемпионата Европы, который должен был состояться в июне в Таллинне, передано Франции. Такое решение приняли из-за отказа Таллинна впустить спортсменов из Беларуси и России, которые выступают в нейтральном статусе. Об этом пишет Õhtuleht.

«Решение было принято еще 14 января, однако нам сообщили об этом только сегодня», — заявил генеральный секретарь EVL Айвар Паалберг изданию.

Как отмечает Delfi, в конце прошлого года стало известно, что чемпионат Европы по фехтованию, который должен был пройти в этом году в Таллинне, отменяется.

Причиной стало требование Международной федерации фехтования (FIE) допустить к участию спортсменов из России и Беларуси. Эстония же не выдает визы спортсменам из этих стран.

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко