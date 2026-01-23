Белорусам за городом стали приходить уведомления о повышении тарифов на интернет 6 23.01.2026, 18:33

Что известно.

Новые ограничения Минсвязи на безлимитные тарифы мобильного интернета всполошили белорусов. И хотя ведомство попыталось успокоить людей, заверив, что большинство абонентов эти изменения даже не заметит, многие всерьёз опасаются если не за качество связи, то за рост расходов семьи на связь — точно, пишет «Телеграф».

Больше всего этот вопрос взбудоражил тех, кто живёт за городом и пользуется мобильным интернетом не от случая к случаю, а на постоянной основе. Одно дело — когда мобильный интернет нужен, чтобы вызвать такси в городе или посмотреть видео по дороге на работу в метро. И совсем другое — когда от мобильного интернета зависит вся система загородного «умного дома», видеонаблюдение, телевидение и собственная «удалёнка», а ещё ребёнок хочет хотя бы по выходным поиграть в любимую сетевую игру или посмотреть YouTube.

Большинство горожан не видят в этом проблемы — у них есть «домашний» интернет. Но есть белорусы, для которых «домашним» является как раз мобильный интернет: жители частных домов, куда операторы ещё не дотянули оптоволокно, и удалённых деревень, где это делать вовсе не планируют в обозримом будущем из-за «нецелесообразности».

Кроме того, многие подключают мобильный интернет на время дачного сезона, чтобы не отказываться от привычных телекоммуникационных благ, перебираясь за город на лето. Теперь, судя по всему, расходы на связь у этих категорий граждан заметно вырастут.

По крайней мере, один из интернет-провайдеров уже предупредил клиентов о грядущих изменениях. Компания Unet.by (ООО «Объединённые сети») сообщила, что с 1 февраля 2026 года из линейки убирают услугу ночного безлимита, а на ранее полностью безлимитных тарифах вводятся чётко ограниченные объёмы трафика, предоставляемого на неограниченной скорости. Как того и потребовало Минсвязи, после исчерпания лимита скорость автоматически будет снижаться до 1 Мбит/с.

При этом, как и в случае с мобильными операторами, компания заявила, что предельный объём трафика на максимальной скорости, ограниченный теперь на законодательном уровне, «превосходит существующие потребности более чем 80% пользователей».

Любопытно, что по некоторым тарифным планам с 1 февраля компания решила снизить цены: тариф за 23,9 рубля подешевеет до 14,9 рубля, а тот, что стоил 25,9 рубля, — до 19,9 рубля.

Однако так повезёт далеко не всем — на это уже пожаловались пользователи компании в Threads.

«Сейчас у меня тариф „Анлим“ — это безлимитный интернет на нормальной (почти всегда) скорости, он стоит 49,89 рубля, а будет с 01.02.26 — 300 ГБ и потом падение до 1 Мбит/с, да ещё и стоимость вырастет до 69,90 рубля. И это „домашний“ интернет», — посетовали пользователи.

Судя по информации на официальном сайте компании, безлимитный тариф «Анлим + ТВ», который сейчас обходится в 55,9 рубля, также заметно подорожает — до 89,9 рубля. Тариф «Форсаж 120GB» вырастет в цене с 31,9 рубля до 49,9 рубля, а «Форсаж 150GB» — с 34,9 рубля до 64,9 рубля. Таким образом, некоторые тарифы одномоментно подорожают на 40–60%.

По словам комментаторов, это может стать серьёзной проблемой для многих белорусов, живущих за городом.

«Вместо нынешних 50 рублей в месяц у меня выйдет 340 рублей на тарифе „Про“. Или придётся отключать все телевизоры и YouTube дома — иначе я не смогу работать удалённо. Никто не подумал, что куча людей использует мобильный интернет как стационарный», — написала одна из участниц дискуссии.

«Думаю, нужно писать запрос в Минсвязи — что делать в такой ситуации. Таких, как вы, будет много и у других операторов. Возможно, интернет для модемов не будут ограничивать?» — предложил другой пользователь.

