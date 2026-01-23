Премьер Канады жестко ответил Трампу 4 23.01.2026, 18:40

9,100

Марк Карни

Марк Карни подчеркнул независимость своей страны.

Премьер-министр Канады Марк Карни жестко обозначил независимую позицию своей страны по отношению к США, выступив с серией речей после возвращения с Всемирного экономического форума в Давосе. Его заявления, фактически адресованные президенту США Дональду Трампу, сделали Карни одной из самых заметных фигур на мировой политической сцене, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

В Давосе канадский премьер призвал так называемые «средние державы» объединяться и вырабатывать собственный курс в условиях, которые он назвал «необратимым расколом» в мировом порядке. Его 30-минутная речь завершилась редкой для форума овацией стоя. Карни подчеркнул, что эпоха, когда страны могли «плыть по течению», закончилась: если государства не участвуют в принятии решений, «они оказываются в меню».

Вернувшись в Канаду, Карни продолжил ту же линию. Выступая в Квебеке, он заявил, что страна должна быть «маяком» в мире растущих барьеров и соперничества великих держав, демонстрируя, что возможно сочетать открытость, безопасность и социальную справедливость. Он подчеркнул ценности канадской модели — плюралистическое общество, работающую демократию и экономику с широко распределенным благосостоянием.

Хотя Карни не упоминал Дональда Трампа напрямую, контекст был очевиден. Президент США ответил резко, заявив в Давосе, что «Канада существует благодаря Соединенным Штатам», и напомнив о торговых уступках и зависимости канадской экономики от американского рынка. Вскоре после этого Трамп публично отменил свое приглашение Карни в свой «Совет мира».

В ответ премьер Канады подчеркнул: «Канада и США выстроили прочное партнерство, но Канада не живет благодаря Соединенным Штатам. Канада процветает, потому что она — Канада». Эти слова стали символом стремления Оттавы дистанцироваться от политики Вашингтона, не разрывая при этом ключевых экономических и оборонных связей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com