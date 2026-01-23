ЕС направит в Украину сотни генераторов

ЕС направит в Украину сотни генераторов9
- 23.01.2026, 19:06
Помощь предназначена для восстановления электроснабжения.
Еврокомиссия отправит в Украину 447 генераторов. Франция созывает экстренное совещание для помощи украинской энергосистеме, подвергающейся ежедневным российским обстрелам.
Европейская комиссия направит в Украину 447 аварийных генераторов общей стоимостью 3,7 миллиона евро для восстановления электроснабжения больниц, убежищ и служб жизнеобеспечения, пострадавших от непрекращающихся российских ударов по энергетической инфраструктуре. В результате этих атак миллион украинцев остались без света и тепла при температуре -20°C, говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном в пятницу, 23 января.
Генераторы будут распределены в сотрудничестве с Украинским Красным Крестом среди наиболее пострадавших регионов, отмечается в документе. «Мы не позволим России заморозить Украину. Мы приносим свет и тепло туда, где Россия насаждает тьму«, - заявила представитель Еврокомиссии Ева Гринчирова на ежедневном брифинге.