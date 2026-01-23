В Беларуси создали сервис для поиска домашних животных

В Беларуси создали сервис для поиска домашних животных6
- 23.01.2026, 20:43
Как он работает.
В Беларуси запустили инновационный сервис для быстрого поиска потерявшихся питомцев. Его основа – умный брелок с QR-кодом, не требующий подзарядки и позволяющий найти животное до того, как оно успеет испугаться и убежать, рассказали «Минск-Новости».
Принцип работы сервиса достаточно прост: если питомец потерялся, любой прохожий может отсканировать QR-код на брелоке с помощью камеры смартфона – без установки специальных приложений.
При сканировании открывается страница с информацией о животном, контактами владельца и автоматически определяется геолокация места, где был считан код. Хозяин получает звонок или SMS с координатами уже в течение минуты.
«У многих друзей и знакомых есть домашние животные, поэтому про страх потери знаю много. Хотелось сократить время поисков и сохранить нервы как хозяину, так и питомцу», – объяснил идею автор проекта Ян Гулевич.
Как рассказал создатель, брелок выполнен в форме отпечатка лапки размером 3 см и крепится на специальном двухкольцевом креплении. QR-код считывается с расстояния до одного метра. Разработчики провели серьезные испытания – замораживали, нагревали, царапали и мочили устройство.
После доработок брелок из полимерного пластика с эпоксидной смолой стал устойчивым к воде, грязи и даже царапинам.
Сервис уже тестируется в Минске с планами расширения на всю страну. Стоимость одного брелока составляет 25 рублей, что включает обслуживание серверов, защиту данных и эквайринговые услуги. Разработчики отмечают, что их решение дешевле аналогов из стран СНГ при маржинальности 35–40%.
В перспективе планируется создать уменьшенную версию для птиц и наладить сотрудничество с волонтерскими организациями для создания общей платформы учета животных.
Как отмечает автор, «даже если наш брелок поможет найти одного питомца из сотни потерявшихся – это уже будет хороший результат».