Россияне «уронили» полутонную авиабомбу на Белгород 9 23.01.2026, 21:07

Образовалась 20-метровая воронка.

На Белгород несколько дней назад упала авиабомба ФАБ-500. Ее «уронил» российский бомбардировщик, сообщает ASTRA.

21 января губернатор Белгородской области написал о том, что в Белгороде на улице Губкина «была обнаружена воронка от боеприпаса». Но он не уточнил, как она там появилась.

Источники ASTRA в экстренных службах Белгородской области рассказали, что на город упала полутонная авиабомба. Она не взорвалась, но пробила воронку в земле глубиной в 20 метров. Бомба упала рядом с домом.

После такого ЧП из трех близлежащих многоэтажек эвакуировали около 1600 человек, в том числе 272 ребенка. Из них 43 жителя отправили в пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам.

На месте происшествия работала саперная группа, а полиция перекрыла движение. В итоге бомбу извлекли и доставили на местный полигон, чтобы уничтожить ее.

