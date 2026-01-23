Сборная Беларуси по мини-футболу провалила старт Евро 23.01.2026, 23:20

Бельгийцы забили четыре безответных мяча.

Сборная Беларуси по мини-футболу неудачно начала выступление на чемпионате Европы-2026.

В стартовом матче группового этапа белорусы уступили команде Бельгии. Встреча прошла в Любляне.

Главным героем матча стал капитан бельгийской сборной Омар Раху, оформивший хет-трик.

Он открыл счет на 4-й минуте, а затем дважды поразил ворота соперника во втором тайме – на 30-й и 39-й минутах.

Окончательный результат на 40-й минуте установил Стивен Диллин.

Итог встречи – поражение сборной Беларуси со счетом 0:4.

Победа позволила бельгийцам выйти в лидеры квартета C. Также в группе выступают сборные Словении и Испании, которые сыграют очный матч сегодня, начало – в 22:30.

Следующую игру на турнире команда Беларуси проведет в понедельник, 26 января, против сборной Испании. Начало запланировано на 19:30.

На Евро уже успела случиться сенсация

Стартовые матчи континентального форума уже подарили нам минимум один неожиданный результат.

Сборная Армении благодаря дублю Дерменжияна оказалась сильнее крепкой команды Украины (2:1).

Эти сборные выступают в одной группе с Чехией и Литвой, которые разыграли результативную ничью – 3:3.

Не стартовал пока турнир только в группе D, где в первом туре Италия сразится с Португалией, а Польша будет играть с Венгрией.

