Появилась новость, которую ждали все белорусы 23 24.01.2026, 17:22

46,692

Перемены придут из Польши.

Синоптики, наконец, дали прогноз погоды, который уже несколько недель ждут практически все белорусы. Не обрадует новость разве что Министерство лесного хозяйства, которому нынешние погодные условия помогли справиться с одной трудновыполнимой задачей, пишет «Телеграф».

Как догадались многие, речь о затянувшихся морозах. Большинство белорусов за последние годы успели отвыкнуть от столь затяжных периодов стабильного десятиградусного минуса. Настоящей оттепели на большей части территории страны не было уже несколько недель, но, кажется, малому ледниковому периоду по-белорусски пришел конец.

«Похоже, что морозы на следующей неделе все», - заявили авторы Telegram-канала @nadvorie, сославшись на свежие данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

По их прогнозу, уже на следующей неделе в Беларуси отклонение температуры от климатической нормы составит 3–6 градуса, но уже не минус, а в сторону плюса. Если учесть, что климатическая норма января (по данным Белгидромета) составляет -4,1°С, а февраля -3,5°С, значит, уже на следующей неделе белорусам можно ждать плюсовых значений на градусниках.

Одновременно с этим в период с 26 по 2 февраля синоптики прогнозируют большее количество осадков, чем обычно. В условиях потепления можно ожидать, что снегопады будут перемежаться дождем.

Как пояснили специалисты, потепление в Беларусь принесет южный циклон, который придет к нам с территории Польши.

«Беларусь окажется в зоне его атмосферных фронтов и в течение суток 26 января ожидаются сложные погодные условия: снег будет неоднократно сменяться дождем и обратно, но в итоге мы останемся в его обширном теплом секторе, а потом в теплой, поступающей со Средиземноморья воздушной массе. Боюсь, к утру 27-го, на всей территории страны будет уже околонулевая температура воздуха и слякоть», - подробно описали картину в начале следующей недели авторы тематического канала.

Впрочем, как долго задержится в Беларуси тепло, пока не понятно. Специалисты не исключают, что морозы не отступят совсем, а лишь дадут краткосрочную передышку.

«Холодный резервуар над Европой никуда не исчез; холодный воздух по-прежнему удерживается над Скандинавией, так что зима формально еще, так сказать, в игре», - дали специалисты надежду Минлесхозу еще поработать на труднодоступных буреломах этой зимой.

Напомним, ранее в Министерстве лесного хозяйства признались, что установившиеся в Беларуси аномально сильные морозы восприняли с энтузиазмом. Глава ведомства Александр Кулик объяснил, 20-градусные морозы для разработки труднодоступных буреломов - идеальные условия, поскольку дают возможность добраться туда, куда в слякоть тяжелая техника просто не доедет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com