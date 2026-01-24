Россию атаковала почти сотня БПЛА 4 24.01.2026, 10:09

Под основным ударом была Ростовская область.

В ночь на 24 января десятки беспилотников направлялись в РФ, чтобы устроить там «хлопок».

Утром Минобороны России сообщило, что в течение ночи над территорией страны якобы было уничтожено 75 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Какие регионы России атаковали дроны?

По словам оккупантов, их ПВО «обезвредила»: 46 БПЛА – над Ростовской областью, 22 БПЛА – над Белгородской областью, 3 БПЛА – над оккупированным Крымом, 2 БПЛА – над Курской областью,

по одному дрону – над территориями Воронежской и Брянской областей.

Больше всего досталось Ростовской области.

