Россию атаковала почти сотня БПЛА

Россию атаковала почти сотня БПЛА4
- 24.01.2026, 10:09
Под основным ударом была Ростовская область.
В ночь на 24 января десятки беспилотников направлялись в РФ, чтобы устроить там «хлопок».
Утром Минобороны России сообщило, что в течение ночи над территорией страны якобы было уничтожено 75 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Какие регионы России атаковали дроны?
По словам оккупантов, их ПВО «обезвредила»: 46 БПЛА – над Ростовской областью, 22 БПЛА – над Белгородской областью, 3 БПЛА – над оккупированным Крымом, 2 БПЛА – над Курской областью,
по одному дрону – над территориями Воронежской и Брянской областей.
Больше всего досталось Ростовской области.