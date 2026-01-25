2 мая 2026, суббота, 16:23
WSJ: Си Цзиньпин убрал «генерала №1»

  25.01.2026, 14:13
WSJ: Си Цзиньпин убрал «генерала №1»
Чжан Юся
Фото: Luong Thai Linh/Shutterstock

Армию Китая всколыхнула масштабная чистка.

Лидер Китая Си Цзиньпин начал расследование в отношении своего самого влиятельного военного соратника, что стало самой масштабной реорганизацией вооруженных сил страны за последние десятилетия. Шаг направлен на усиление борьбы с военной коррупцией и политической нелояльностью, пишет The Wall Street Journal.

Генерал Чжан Юся, старший из двух заместителей председателя Центральной военной комиссии Компартии Китая и фактический генерал №1 в стране, находится под следствием за «серьезные нарушения партийной дисциплины и государственных законов».

Вместе с ним расследуют и деятельность генерала Лю Чжэньли – начальника Объединенного штаба вооруженных сил Китая, ответственного за планирование боевых действий и военные операции. Ему также инкриминируют аналогичные нарушения.

Удар по элите модернизации армии

Чжан и Лю были ключевыми фигурами в программе модернизации китайских вооруженных сил и принадлежали к немногим генералам с реальным боевым опытом. Их отстранение демонстрирует масштаб стремлений Си Цзиньпина очистить армию от офицеров, которых считают коррумпированными или политически ненадежными.

За последние годы в Китае были свергнуты десятки высокопоставленных военных и руководителей оборонной промышленности, что ставит под сомнение заявленную цель Пекина создать боевые силы, способные на равных противостоять Западу.

Жесткая публичная критика

Официальная газета Народно-освободительной армии Китая опубликовала редакционную статью с резкой критикой Чжана и Лю. В материале отмечается, что они подорвали авторитет Си Цзиньпина, способствовали политическим и коррупционным проблемам в войсках и ослабили контроль Компартии над армией.

«Их неправомерные действия оказали чрезвычайно негативное влияние на партию, нацию и вооруженные силы», – подчеркнуло издание.

