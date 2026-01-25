Украинский МиГ-29 уничтожил здание с вражескими операторами БПЛА
- 25.01.2026, 14:11
Видеофакт.
Украинская авиация ударом высокоточных авиабомб уничтожила здание с российскими операторами FPV-дронов на северном направлении.
Видео боевой работы опубликовали в Telegram-канале «Соняшник», который связан с украинской авиацией.
«Авиация воздушных сил ВСУ нанесла точный удар по месту расположения вражеских операторов БПЛА на северном направлении», - говорится в сообщении.
Украинский портал «Милитарный» отмечает, что для удара использовали истребитель МиГ-29, оснащенный парой высокоточных французских авиабомб AASM Hammer.
Отмечается, что украинский разведывательный беспилотник обнаружил здание, в котором размещались российские операторы беспилотников. Дрону удалось заснять, как из дома выходил россиянин, который осуществил пуск FPV-дрона из двора.
После этого украинские защитники запросили помощь авиации, чтобы уничтожить вражескую позицию, поскольку российские операторы FPV-дронов являются одной из приоритетных целей на фронте.