Украинский МиГ-29 уничтожил здание с вражескими операторами БПЛА 25.01.2026, 14:11

Видеофакт.

Украинская авиация ударом высокоточных авиабомб уничтожила здание с российскими операторами FPV-дронов на северном направлении.

Видео боевой работы опубликовали в Telegram-канале «Соняшник», который связан с украинской авиацией.

«Авиация воздушных сил ВСУ нанесла точный удар по месту расположения вражеских операторов БПЛА на северном направлении», - говорится в сообщении.

Украинский портал «Милитарный» отмечает, что для удара использовали истребитель МиГ-29, оснащенный парой высокоточных французских авиабомб AASM Hammer.

Отмечается, что украинский разведывательный беспилотник обнаружил здание, в котором размещались российские операторы беспилотников. Дрону удалось заснять, как из дома выходил россиянин, который осуществил пуск FPV-дрона из двора.

После этого украинские защитники запросили помощь авиации, чтобы уничтожить вражескую позицию, поскольку российские операторы FPV-дронов являются одной из приоритетных целей на фронте.

