3 мая 2026, воскресенье, 9:41
Украина ударила ракетами «Фламинго» по важному для РФ заводу в Белгороде

  26.01.2026, 20:47
Наибольшая зона разрушений составила 25 метров.

В Белгороде по подрядчику производства российских военных самолетов было нанесено четыре удара украинскими ракетами «Фламинго». Об этом сообщили OSINT-аналитики проектов «КиберБорошно» и Exilenova+.

Отмечается, что удары были нанесены по предприятию ООО «СКИФ-М» 23 сентября 2025 года. Спутниковые снимки подтвердили, что все четыре ракеты попали в цель.

Аналитики напомнили, что россияне заявляли о том, что из четырех ракет якобы только одна долетела до предприятия. Тем не менее, судя по спутниковым снимкам, 4 из 4 ракет достигли района цели, а радиус отклонения составляет менее 80 метров. Наибольшая зона разрушений составила 25 метров.

«Это не соответствует версии об «одном попадании» - это похоже на попытку преуменьшить последствия», - подчеркнули аналитики.

Аналитики поделились, что «СКИФ-М» - это высокотехнологичный производитель специнструмента для обработки титана, алюминия и композитов. До 70% продукции предприятия предназначено для аэрокосмических материалов в цепочке производства самолетов Миг, а также Су-34/35/57.

