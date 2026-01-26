«Россия уже в отчаянии» 7 26.01.2026, 9:59

Экс-спикер НАТО объяснил, почему 2026 год будет для Кремля нелегким.

Россия застряла на фронте, не имея реальных успехов на поле боя. США ткнули ее носом, показав, насколько быстрыми могут быть военные операции. Сегодня страна-агрессор находится в слабом положении, в частности это касается ее экономики.

Это в интервью 24 Каналу отметил старший научный сотрудник по вопросам мира, безопасности и обороны в организации «Друзья Европы», бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО по новым вызовам и безопасности Джейми Ши, подчеркнув, что в России начала реально проседать экономика из-за инфляции, давления, процентных ставок.

Плохие новости для Путина: что ослабляет Россию?

Теперь Россия зарабатывает гораздо меньше от экспорта нефти и газа, чем раньше. Как отметил Джейми Ши, если Соединенные Штаты вернут венесуэльскую нефть на международные рынки, тогда образуется избыток нефтепродуктов. Как результат – цена на нефть снизится.

«В будущем Путин получит из-за этого еще меньше. А именно экспорт нефти и газа подпитывает российскую военную машину. Конечно, еще есть влияние санкций. Они требуют времени, особенно в высокотехнологичных секторах и в вопросах сырья, но уже начинают давать результат», – озвучил Джейми Ши.

Экс-заместитель помощника генсека НАТО призвал проанализировать то, что происходит последние несколько дней, – усиливаются международные действия против российского теневого флота, который используется для торговли с Венесуэлой, Ираном. Теперь видно, как США при поддержке Великобритании останавливают эти суда. Это тоже, по его словам, должно быть плохой новостью для Путина.

Джейми Ши рассказал, что Россия из-за безумных потерь на фронте ищет пополнение. Она вербует в свое войско даже неопытных и наивных бойцов из Африки, Сирии. Оказавшись на войне, они попадают в плен ВСУ или погибают на поле боя.

«Россия уже в отчаянии. Раз она вынуждена набирать таких непрофессиональных солдат со всего мира, чтобы пополнять свои ряды, то очевидно, что находится в гораздо более слабом положении», – заметил Джейми Ши.

Он подытожил, что сегодня есть факты, которые дают надежду на положительный ход событий в 2026 году в контексте российско-украинской войны, ее завершения.

