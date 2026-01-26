3 мая 2026, воскресенье, 13:41
Лукашенко рассказал странную историю о поездке на авто с ИИ

  26.01.2026, 12:06
Диктатор поставил под сомнение «новинки техники».

Лукашенко на совещании по образованию заявил, что в последнее время все чаще обсуждается тема искусственного интеллекта. Сегодня, 26 января, он рассказал, как однажды проехал на автомобиле с искусственным интеллектом.

— Если есть полосы, круиз-контроль включаешь, и он читает дорогу. Можно не управлять с помощью руля — она (машина. — Ред.) движется в нужном направлении. Я так крепко задумался: ну какой тут искусственный интеллект? Работает автоматика, — сказал Лукашенко.

По его словам, если «Беларусь бросается на какие-либо новинки, то нужно это делать очень-очень осторожно».

Отметим, Лукашенко любит рассказывать истории о поездках на авто. В 2019 году правитель Беларуси сообщил, что автомобиль Tesla, который он тестировал в 2017 году, ему подарил Илон Маск. Глава Tesla опроверг эту информацию.

