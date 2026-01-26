3 мая 2026, воскресенье, 19:36
Израиль вернул тело последнего погибшего заложника ХАМАС

  • 26.01.2026, 19:07
Его тело обнаружили на кладбище в восточной части города Газа.

Израильские военные обнаружили и опознали тело последнего заложника ХАМАС на кладбище в восточной части города Газа — старшего сержанта Рана Гвили, пишет The Times of Israel. Гвили был последним заложником, которого еще не вернули на родину.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что возвращение тела сержанта «является выдающимся достижением для Израиля». «Мы обещали, и я обещал, вернуть всех, и мы вернули всех», — подчеркнул он, назвав Гвили «героем Израиля».

В минувшие выходные Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала эксгумацию сотен тел на мусульманском кладбище в Газе в поисках тела последнего заложника, было проведено исследование около 250 из них. Тело Гвили сейчас доставляют обратно в Израиль для захоронения.

Гвили — 24-летний полицейский, он погиб, защищая кибуц Алумим на юге Израиля во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Тогда был захвачен 251 заложник.

Михаил Крутихин
Юрий Федоренко
Ирина Халип
Юрий Федоренко