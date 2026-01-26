Этот миллиардер навсегда изменил подход к бизнесу 26.01.2026, 19:27

11,708

Ивон Шуинар

Ивон Шуинар — один из самых необычных предпринимателей в мире.

Основатель бренда Patagonia Ивон Шуинар — неординарная фигура в мировом бизнесе. Он сумел повлиять не только на индустрию одежды и спорта, но и на экологическую повестку и современную филантропию, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Шуинар начинал вовсе не как предприниматель. В 1960-е годы он был скалолазом-авантюристом, ведущим аскетичный образ жизни. Прозвище «бродяга» он считает комплиментом. Именно тогда он начал изготавливать альпинистское снаряжение вручную, а позже основал компанию Patagonia, сделав ставку на качество и экологическую ответственность.

Со временем Шуинар пошел против логики массового потребления, он отказался от прибыльных, но вредных для природы решений, перевел производство на органический хлопок и стал инвестировать в восстановление почв. Patagonia также одной из первых начала жертвовать 1% от выручки (а не прибыли) на защиту окружающей среды и стала сооснователем инициативы «1% для планеты».

Компания активно занималась корпоративным активизмом — в том числе судилась с администрацией президента США Дональда Трампа из-за охраны природы. В 2012 году Patagonia стала одной из первых корпораций в Калифорнии, закрепившей юридическую обязанность учитывать интересы общества и природы в своих учредительных документах.

Кульминацией стало решение Шуинара в 2022 году — он передал компанию в специальный траст и некоммерческую структуру, пообещав направлять все будущие прибыли на борьбу с климатическим кризисом. Таким образом, миллиардер фактически отказался от личного богатства, сделав Землю главным «акционером» Patagonia.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com