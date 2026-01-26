The Telegraph: ЕС нужно стать новой сверхдержавой 1 26.01.2026, 19:48

Эпоха «комфортной» политики закончилась.

Лидеры Европейского союза все активнее говорят о необходимости превратить ЕС в самостоятельную геополитическую силу, способную противостоять давлению со стороны США, России и Китая. На фоне войны в Украине, угроз со стороны Москвы и резких заявлений президента США Дональда Трампа, включая его притязания на Гренландию, в Брюсселе усилилось понимание уязвимости Европы, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

На экстренном саммите ЕС в Брюсселе европейские лидеры дали понять, что эпоха «комфортной» политики закончилась. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что мир меняется «с беспрецедентной скоростью», а Европа должна ответить на это укреплением своей безопасности, конкурентоспособности и единства. Его позицию поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон, давно призывающий к «европейскому суверенитету».

Одним из ключевых направлений становится расширение ЕС. На вступление претендуют сразу несколько стран, включая Украину, Молдову, Грузию, государства Западных Балкан и Исландию. В Брюсселе обсуждается возможность поэтапного членства, при котором новые страны смогут войти в союз с ограниченными правами до выполнения всех требований. Война в Украине сделала вопрос расширения не только политическим, но и стратегическим.

Параллельно ЕС намерен усиливать экономическую и военную самостоятельность. Евросоюз стремится сократить зависимость от США в сфере безопасности, от Китая — в поставках редкоземельных металлов, а также ускорить перевооружение. Еврокомиссия уже предложила масштабные оборонные инвестиции и совместные военные проекты.

При этом внутри ЕС сохраняются разногласия. Решения все чаще принимаются без единогласия, что ранее считалось табу. Это вызывает опасения, но также отражает стремление к более эффективному управлению.

Эксперты отмечают, что Европа делает первые шаги к формированию собственной сферы влияния. Удастся ли ЕС действительно стать новой сверхдержавой — зависит от политической воли, экономических ресурсов и способности стран-членов отказаться от части национального суверенитета ради общего будущего.

