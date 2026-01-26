NI: Новая тактика ВСУ может спасти Украину 26.01.2026, 20:04

Концепция уже зарекомендовала себя как эффективная.

Украина успешно применяет новую тактику с использованием ударных беспилотников — так называемых «дроновых килл-зон», которые существенно затрудняют продвижение российских войск, особенно в районе Купянска на востоке страны. Эти зоны создаются с помощью одной из разновидностей боевых БПЛА, которые поражают технику и живую силу противника еще до того, как они подходят к укрепленным украинским позициям, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

По оценке Института изучения войны (ISW), Украине удалось создать тактическую область контроля, в которой российские силы не могут использовать транспортную технику в пределах примерно 20 км от линии фронта без риска быть уничтоженными, а пехота — в радиусе 1 км. Повторение такого успеха по всей линии фронта могло бы серьезно осложнить попытки России продвигаться вперед.

Эксперты отмечают, что подобные зоны работают, но требуют большого количества ударных дронов и специально подготовленных операторов, а также регулярных поставок техники от западных партнеров Украины. Британская поддержка в оснащении украинских войск такими БПЛА была особенно значимой, но для масштабирования этого подхода нужны тысячи дронов каждый месяц.

Если Украине удастся распространить концепцию килл-зон на более широкие участки фронта, это могло бы значительно подорвать способность российских подразделений продвигаться. Уничтожение транспортных средств на дальних подступах заставит пехоту идти маршем, что увеличит уязвимость перед украинскими дронами и артиллерией.

Такая тактика стала возможна благодаря интенсивному внедрению беспилотных систем на поле боя. Война в Украине демонстрирует, как современные дроны становятся ключевым элементом боевых операций, меняя динамику противостояния и ставя новые задачи перед армиями с обеих сторон.

