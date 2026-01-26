Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток
- 26.01.2026, 21:22
США готовятся атаковать Иран?
Авианосец Abraham Lincoln прибыл в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) на Ближнем Востоке для содействия региональной безопасности. Об этом пресс-служба командования сообщила в социальной сети X.
«Авианосная ударная группа Abraham Lincoln в настоящее время развернута на Ближнем Востоке для содействия региональной безопасности и стабильности», — сообщила пресс-служба.
Центральное командование также опубликовало фото моряков, которые занимаются обслуживанием судна и расположенных на его борту самолетов. Пресс-служба уточнила, что фотографии были сделаны 26 января во время движения авианосца в Индийском океане.