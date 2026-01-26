Daily Mail: Михаэль Шумахер больше не прикован к постели 4 26.01.2026, 21:24

Михаэль Шумахер

Семикратный чемпион «Формулы-1» получил тяжелую травму головы во французских Альпах в 2013 году.

Семикратный чемпион по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, однако не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

За Шумахером по-прежнему ухаживает его жена Коринна. Кроме того, бывший автогонщик находится под круглосуточным наблюдением команды медсестер и терапевтов.

Daily Mail развеяло слухи о синдроме «запертого человека», при котором человек сохраняет сознание и чувствительность, однако не может реагировать на внешние стимулы никаким образом, кроме моргания. «Есть ощущение, что он понимает кое-что из происходящего вокруг, но, вероятно, не все», - пояснил один из источников издания.

Михаэль Шумахер считается одним из лучших гонщиков «Формулы-1» в истории. Он выступал за Jordan, Benetton, Ferrari и Mercedes в общей сложности 19 лет и установил ряд рекордов в этом чемпионате мира.

В 2012 году Шумахер завершил спортивную карьеру, а в конце 2013-го получил тяжелую травму головы в результате несчастного случая на горнолыжном курорте во французских Альпах. С тех пор он не появлялся на публике. Семья Шумахера тщательно следит за уважением его личного пространства.

