Генсек НАТО: ЕС и США нужны друг другу 11 27.01.2026, 3:59

Марк Рютте резко ответил на планы ЕС отстроить свою оборону от американской.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа не сможет защитить себя без США, и предложил «продолжать мечтать», если она думает иначе. Его слова передает CNN.

«Если кто-то здесь снова считает, что Евросоюз или Европа в целом могут обороняться без США — продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу», — сказал Рютте 26 января, выступая перед Европарламентом в Брюсселе.

Он подчеркнул, что европейским странам пришлось бы резко увеличить расходы на оборону — до 10% ВВП, если они действительно хотят действовать самостоятельно. Кроме того, ЕС был бы вынужден создать собственный ядерный потенциал, что обошлось бы в миллиарды евро.

«В таком случае вы потеряете главную гарантию нашей свободы — ядерный зонтик США. Так что удачи», — отметил генсек НАТО.

Его комментарии прозвучали после недели дипломатических колебаний вокруг требований президента США Дональда Трампа по владению Гренландией. Рютте, тем не менее, похвалил Трампа за поднятие вопроса безопасности Арктики.

«Я считаю, что он прав. В Арктике есть проблемы. Вопрос коллективной безопасности актуален, потому что открываются морские пути, а Китай и Россия становятся более активными», — пояснил он.

