27.01.2026, 15:36
«Заглянули в барабан, а там уже ржавчина»

  27.01.2026, 15:36
Белорусы честно рассказали об отечественной бытовой технике.

Белорус разнес отечественную стиральную машину от завода «Атлант». Видео об этом собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org.

Приводим некоторые из них:

«Отжим вообще отсутствует, так что не берите белорусское производство».

«11 лет назад купили себе LG, родители за это время успели поменять два «Атланта». Вот и делайте выводы».

«У меня не прошло года, как мотор меняли. Сейчас потекла, а нет и двух лет».

«Атлант» уже не тот. Первый отработал 23 года без единой поломки. Купила ещё один, полнейший п...ц, по-другому не скажу. На гарантии без конца машинка ломалась, а полгода после неё - ушла в утиль. Ремонт дороже, чем сама машинка».

«Купили холодильник «Атлант». За три года чинили раз пять по гарантии. Как гарантия закончилась, то выбросили после шестой поломки».

«Купила, а через год поменяла подшипники, а через месяц выкинула».

«Два года назад решили с мужем купить новую машинку стиральную. Хотели купить «Атлант». Заглянули в барабан, а там уже ржавчина пошла. Мы были в шоке. Машинка ещё в магазине, а уже с ржавчиной».

@charter97.org Белорус разнес стиралку от завода «Атлант» #беларусь #новости #атлант #техника ♬ оригинальный звук - Хартия97

