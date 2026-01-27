«Заглянули в барабан, а там уже ржавчина» 3 27.01.2026, 15:36

5,562

Белорусы честно рассказали об отечественной бытовой технике.

Белорус разнес отечественную стиральную машину от завода «Атлант». Видео об этом собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org.

Приводим некоторые из них:

«Отжим вообще отсутствует, так что не берите белорусское производство».

«11 лет назад купили себе LG, родители за это время успели поменять два «Атланта». Вот и делайте выводы».

«У меня не прошло года, как мотор меняли. Сейчас потекла, а нет и двух лет».

«Атлант» уже не тот. Первый отработал 23 года без единой поломки. Купила ещё один, полнейший п...ц, по-другому не скажу. На гарантии без конца машинка ломалась, а полгода после неё - ушла в утиль. Ремонт дороже, чем сама машинка».

«Купили холодильник «Атлант». За три года чинили раз пять по гарантии. Как гарантия закончилась, то выбросили после шестой поломки».

«Купила, а через год поменяла подшипники, а через месяц выкинула».

«Два года назад решили с мужем купить новую машинку стиральную. Хотели купить «Атлант». Заглянули в барабан, а там уже ржавчина пошла. Мы были в шоке. Машинка ещё в магазине, а уже с ржавчиной».

Подписывайтесь на наш TikTok, чтобы узнавать новости первыми.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com