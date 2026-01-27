WSJ: Китайскую армию поразила коррупция 3 27.01.2026, 16:27

Пентагон связывает массовые чистки с мошенничеством при строительстве подземных шахт.

Стремительный рост военных расходов Китая создал одну из крупнейших армий мира, но главным «потерпевшим» стал сам военный истеблишмент. Лидер Китая Си Цзиньпин проводит массовые чистки среди высшего командного состава, обвиняя генералов в коррупции и нелояльности, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Генералы Чжан Юся и Лю Чжэньли достигли вершин власти во время бурного роста военного бюджета, теперь они находятся под следствием. По словам экспертов, быстрые вложения в армию «очень быстро коррумпируют» тех, кто их получает. Генералы обвиняются не только в финансовых махинациях, но и в попытках создать фракции и игнорировать приказы Си Цзиньпина – самый серьезный пункт обвинений.

С 2015 по 2024 год официальные расходы Китая на вооруженные силы выросли почти на 60%. Истинные суммы, по оценкам аналитиков, могут превышать официальные данные на 30%. Китай вводит в строй новые дорогостоящие разработки: третий авианосец, расширение флота до численного превосходства над США, исследование ядерной энергетической установки для крупных кораблей.

Особое внимание привлекают обвинения в коррупции при создании около 350 шахт для баллистических ракет в северных провинциях Китая. Недавние проверки привели к увольнению нескольких командиров ракетных войск, а также бывшего министра обороны Ли Шанфу, который курировал разработку вооружений. Пентагон связывает массовые увольнения с мошенничеством при строительстве подземных шахт в период ускоренного расширения.

Эксперты отмечают, что нынешние чистки затрагивают генералов, которые достигли вершин власти при Си Цзиньпине. Чжан, считавшийся доверенным союзником лидера, теперь обвиняется в получении взяток за продвижение Ли на пост министра обороны и утечке информации о ядерной программе в США.

Аналитики считают, что борьба с коррупцией в армии — не только вопрос дисциплины, но и способ обеспечить полную лояльность командного состава лидеру страны.

