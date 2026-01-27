Европе крайне нужна Украина 27.01.2026, 17:18

Военный союз Киева и Брюсселя — стратегическая необходимость.

В условиях глобальной нестабильности ключевым фактором безопасности становится скорость. Европейские лидеры все чаще говорят о необходимости общей оборонной стратегии, и на этом фоне сотрудничество ЕС с Украиной в сфере оборонных технологий перестает быть опцией — оно становится стратегической необходимостью, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

С 2022 года Европа переживает крупнейшую переоценку своей безопасности за всю историю ЕС. Иллюзии «стабильного порядка» исчезли, а страны блока ускоренно наращивают военные расходы. За последний год утверждены многолетние оборонные фонды на десятки миллиардов евро, запущены механизмы совместных закупок и начаты обсуждения оборонной автономии. При этом США все настойчивее дают понять, что Европа должна сама нести ответственность за собственную безопасность.

Однако, несмотря на технологический потенциал и развитую оборонную промышленность, Европа сталкивается с серьезными структурными проблемами: недостаточным уровнем расходов по сравнению с США, фрагментацией стандартов и производств между странами ЕС, а также высокой зависимостью от американских поставщиков. Даже резкое увеличение бюджетов не решит этих проблем без унификации и ускорения процессов.

Главный дефицит Европы — скорость. Континент пока не выработал эффективного ответа на российские беспилотные технологии, отточенные в ходе войны. Инциденты с дронами в воздушном пространстве НАТО показали, что существующие методы реагирования часто слишком дорогие и неэффективные. В этом контексте внимание все чаще обращено к Украине.

Украина за годы войны превратилась в мирового лидера в сфере дронов и противодронных технологий. По оценкам, украинские беспилотники поражают до 80% целей на поле боя, а страна производит миллионы дронов в год. Их эффективность, низкая стоимость делают украинский опыт особенно ценным для Европы.

Украинская модель оборонных инноваций основана на постоянной адаптации. Разработчики, военные, волонтеры и частные компании совместно тестируют и улучшают технологии практически в режиме реального времени. В отличие от традиционных оборонных гигантов, украинские решения быстро меняются, опережая меры противодействия противника.

Эксперты отмечают, что сочетание европейского долгосрочного капитала и украинской скорости может дать уникальный эффект. Европа обладает устойчивыми финансовыми ресурсами и институциональным доверием, Украина — гибкостью и боевым опытом. Их объединение способно ускорить создание по-настоящему автономной обороны ЕС.

Европейские институты уже говорят о «дроновом альянсе» с Украиной, а совместные проекты и инвестиции в оборонные технологии становятся реальностью. Если этот курс будет последовательно реализован, Европа сможет не только повысить свою безопасность, но и создать оборонную систему, способную быстро адаптироваться к любым будущим угрозам.

