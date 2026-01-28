Армия Путина в Украине установила антирекорд, который держался 100 лет 5 28.01.2026, 14:57

Скорость продвижения оккупантов — 15 метров в день.

Темпы продвижения российской армии в Украине стали самыми низкими более чем за 100 лет современной истории войн, пишут в ежегодном докладе эксперты вашингтонского Центра стратегии и международных исследований (CSIS), заметил сайт The Moscow Times.

Ценой гигантских потерь, которые достигли в среднем 35 тысяч человек в месяц, генералы Генштаба РФ смогли взять под контроль 0,8% территории Украины в прошлом году (4831 кв км) и 0,6% — в 2024-м (3604 кв км). При этом на ключевых направлениях российское наступление оказалось даже медленнее операций Первой мировой войны, которая прославилась затяжными окопными боями без движения линии фронта.

Так, начавшееся в феврале 2024 года наступление на Часов Яр продвигается со скоростью 15 метров в день, подсчитали в CSIS: за неполные два года армия прошла лишь 10 км и полностью взять город под контроль так и не смогла.

Движение на Купянск, которое стартовало в ноябре 2024 года, шло со скоростью 23 метра в день. Операция по захвату Покровска, которая началась в феврале 2024 года, после кровавых боев за Авдеевку, продвигается со скоростью 70 метров в день, подсчитали в CSIS. Пройдя 50 км за 2 года, российские войска сейчас контролируют «большую часть города», указывают эксперты центра.

Для сравнения: во время битвы на Сомме, которая считается одним из самых кровопролитных сражений Первой мировой, французская армия двигалась со скоростью 80 метров в день. А в битве при Белло Вуд 1918 года, когда американские пехотинцы остановили германское наступление, скорость продвижения составляла 410 м в день.

Ничтожные фронтовые завоевания дались России ценой потерь, которые не несла ни одна армия мира со времен Второй мировой войны, подчеркивает CSIS: с февраля 2022 года по декабрь 2025-го войска потеряли 1,2 млн человек, в том числе до 325 тысяч — убитыми. Потери ВСУ в центре оценивают примерно в 600 тысяч человек, в том числе 140 тысяч убитых.

Российская армия показала себя «слабо», говорится в докладе: по итогам последних двух лет кампании ей практически нечего показать в качестве новых территориальных завоеваний.

В первые 5 недель вторжения российские войска взяли под контроль 115 тысяч кв км территории Украины. Но уже в апреле 2022 года 35 тысяч кв км было потеряно, а к ноябрю ВСУ отвоевали в общей сложности 75 тысяч кв км. Сейчас армия РФ контролирует 120 тысяч кв км в Украине, или примерно 20% ее территории (включая Крым, «ДНР» и «ЛНР», которые находились под контролем Москвы до вторжения). Непосредственно в ходе «СВО» войска захватили 75 тысяч кв км, указывают в СSIS.

За 1394 дня Великой отечественной войны Красная армия дошла до Берлина, российская же — едва достигла Покровска, расположенного в 500 км от Киева. Эти результаты, пишут эксперты центра, «значительно недотягивают до целей кампании», которая, как утверждала госпропаганда, закончится падением Киева за три дня.

Впрочем, российская стратегия заключается в войне на истощение, констатирует СSIS: Кремль готов принять высокие потери в надежде в конечном итоге взять измором украинскую армию и общество.

