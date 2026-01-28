5 мая 2026, вторник, 19:57
  • 28.01.2026, 19:05
В Албании создателей первого антикоррупционного ИИ-министра обвинили в коррупции

Под домашний арест помещены директор Национального агентства информационного общества и ее заместитель.

В Албании по решению специальной антикоррупционной прокуратуры под домашний арест помещены директор Национального агентства информационного общества (AKSHI) Элира Кана и ее заместитель. Согласно заявлению ведомства, их подозревают в организации преступной группы, которая, используя служебное положение, манипулировала процедурами госзакупок на общую сумму около 7,4 млн евро, пишет The Washington Post.

AKSHI является государственной структурой, отвечающей за цифровую инфраструктуру правительства, и именно оно разработало виртуального министра Диэллу — аватар на базе искусственного интеллекта, представленный в 2023 году. В основные задачи Диэллы входит помощь гражданам в онлайн-получении государственных услуг и анализ данных для повышения прозрачности в сфере государственных закупок.

Этот проект был частью мер, направленных на выполнение критериев для вступления Албании в Европейский союз. В ходе выступлений, в том числе перед парламентом страны, аватар заявлял, что у него «нет личных амбиций или интересов», а есть «только данные, знания и алгоритмы, призванные беспристрастно, прозрачно и без устали служить гражданам».

В ноябрьском отчете представителей Евросоюза говорилось, что Албания «добилась определенного прогресса» в борьбе с коррупцией, но она «по-прежнему широко распространена в уязвимых секторах». В декабрьском анализе экспертов из Германского совета по международным отношениям отмечалось, что Диэлла повысила эффективность и беспристрастность решений о госзакупках, но общее соответствие страны стандартам ЕС в этой области остается «проблемным».

Расследование в отношении руководителей AKSHI является частью более широкой антикоррупционной кампании албанской прокуратуры, которая также затронула бывшего президента Илира Мета, мэра Тираны и заместителя премьер-министра Белинду Баллуку, близкую к премьер-министру Эди Раме. Она обвиняется в нецелевом расходовании государственных средств, что отрицает. Политическая оппозиция провела акции протеста с требованием отставки правительства.

Премьер-министр Эди Рама, комментируя расследование в отношении AKSHI, заявил, что воздержится от суждений до завершения следствия, отметив при этом важность работы антикоррупционных органов.

Эксперт по странам Западных Балкан Энди Ходжа из Королевского колледжа Лондона сказал, что с помощью Диэллы Рама может демонстрировать международному сообществу усилия по борьбе с коррупцией. Он также отметил, что правительство не вмешивалось в расследование дела AKSHI, что может свидетельствовать о признании проблемы.

В интервью Рама заявил, что планирует покинуть пост после вступления Албании в ЕС, что, по его оценке, может произойти в 2030 году.

