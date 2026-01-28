5 мая 2026, вторник, 20:02
Жительница Малориты избила сотрудника ГАИ

14
  • 28.01.2026, 19:35
  • 9,078
На избиение женщиной пожаловался сам гаишник.

Жительница Малориты на Брестчине ехала на электровелосипеде по проезжей части, встретила сотрудников ГАИ и ударила одного из них. Теперь женщине грозит до 7 лет тюрьмы, подробности рассказали в милиции Брестской области.

Во-первых, местная жительница нарушила Правила дорожного движения (ПДД): когда она ехала на электровелосипеде по дороге, она создала опасность для участников движения, а также для своей жизни и здоровья.

Инспекторы сделали женщине замечание и потребовали уйти с проезжей части. Но – второе нарушение – та «оказала активное сопротивление» и ударила гаишника. В результате ее задержали и отправили в изолятор временного содержания (ИВС).

В отношении жительницы Малориты возбудили уголовное по статье 364 («Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел») Уголовного кодекса (УК). Наказание за это – арест, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы, то есть тюремное заключение, на срок до 7 лет.

