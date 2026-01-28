5 мая 2026, вторник, 20:02
Глава Apple обсудил с Трампом протесты в Миннеаполисе

Тим Кук изложил свою позицию.

Генеральный директор Apple Тим Кук направил внутреннее обращение сотрудникам компании на фоне трагических событий в Миннеаполисе, где в январе были застрелены два человека в ходе действий агентов Иммиграционной службы США (ICE). Текст письма оказался в распоряжении журналиста Bloomberg Марка Гурмана.

В обращении Кук заявил, что он «потрясен событиями в Миннеаполисе», и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим сообществам. По его словам, происходящее требует деэскалации, а сила США заключается в уважении достоинства каждого человека независимо от его происхождения. Он подчеркнул, что эти ценности всегда разделялись Apple.

Кук также сообщил, что на этой неделе провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого изложил свою позицию, отметив открытость главы государства к обсуждению важных общественных вопросов. Подробностей беседы он не привел.

Поводом для обращения, как предполагается, стали гибель 37-летнего медбрата отделения интенсивной терапии Министерства по делам ветеранов США Алекса Претти, застреленного федеральными иммиграционными агентами в Миннеаполисе, а также смерть 37-летней поэтессы Рене Гуд, которая была убита сотрудником ICE 7 января. Оба инцидента вызвали широкий общественный резонанс.

