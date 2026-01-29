Да здравствует NEATO 1 29.01.2026, 12:14

4,290

Европа задумывается о создание нового оборонного союза.

В Европе усиливаются дискуссии о необходимости формирования нового оборонного союза на фоне растущих разногласий с США и изменения глобальной архитектуры безопасности. Ряд аналитиков считают, что континенту пора готовиться к более самостоятельной роли в сфере обороны — вплоть до создания альтернативы НАТО, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом для этих разговоров стали нарастающие расхождения между Европой и нынешней администрацией США по вопросам ценностей, внешней политики и безопасности. В Вашингтоне все чаще дают понять, что Европа больше не рассматривается как ключевой стратегический партнер, способный усиливать американское влияние. На этом фоне европейским странам, по мнению сторонников новой концепции, придется «рассчитывать прежде всего на себя».

Особое значение в этом контексте приобрел так называемый «гренландский кризис», который авторы идеи называют шансом для консолидации европейской внешней политики. Предлагается создать новый оборонный альянс — Северо-Восточную Атлантическую организацию (NEATO). Его ядром могли бы стать страны, направлявшие военные контингенты в Гренландию: Франция, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Швеция, Норвегия и Финляндия. К ним потенциально могут присоединиться Польша, Исландия, страны Балтии, а также Канада и ряд государств Бенилюкса.

Сторонники инициативы подчеркивают, что Европейский союз не способен эффективно выполнять оборонные функции из-за сложных процедур и внутреннего политического саботажа. Новый альянс, по их мнению, должен сосредоточиться на сдерживании России, противодействии гибридным угрозам и росту влияния Китая, а также на защите европейской территории.

При этом создание NEATO потребует резкого увеличения оборонных расходов уже к 2030 году, что может привести к болезненным политическим решениям внутри стран-участниц. Тем не менее, сторонники проекта считают, что бездействие в нынешних условиях несет куда более серьезные риски для безопасности Европы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com