«40 лет стажа — и дуля с маком»14
- 29.01.2026, 15:53
- 8,936
Белорусы обсуждают зарплаты медсестер и санитарок.
Минский РНПЦ позвал на работу медсестер и санитарок, но за три года на вакансии так никто и не откликнулся. Медсестрам там предлагают 1350–1400 рублей, санитаркам — около 1000 рублей.
Видео об этом собрало множество комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org.
@charter97.org РНПЦ «Кардиология» не может закрыть вакансии в течение трёх лет #беларусь #новости #работа #медицина #минск #зарплата #общество #кардиология #вакансии ♬ оригинальный звук - Хартия97
Приводим некоторые из них:
«Санитарками в основном пенсионеры работают за эти копейки…»
«Так по радио сказали, что у докторов средняя 3700 ».
«Уезжаем и не жалуемся. Я уехал — и вам советую».
«Переходите на завод: 180 часов на процессе, опыт не нужен, будет вам 1200».
«Зарплата врачей просто ужас».
«Санитарки получают 600 руб. (из личного опыта)».
«Медсестрам приходится и санитаркой быть, чтобы мало-мальски заработать».
«Так ещё нужно работать за троих — медсестрой или санитаркой. Работа ад».
«А где же средняя зарплата, как нам говорят по телевизору?»
«А потом говорят, что надо работать, чтобы пенсия была. 40 лет стажа — и дуля с маком».