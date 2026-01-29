«40 лет стажа — и дуля с маком» 14 29.01.2026, 15:53

Белорусы обсуждают зарплаты медсестер и санитарок.

Минский РНПЦ позвал на работу медсестер и санитарок, но за три года на вакансии так никто и не откликнулся. Медсестрам там предлагают 1350–1400 рублей, санитаркам — около 1000 рублей.

«Санитарками в основном пенсионеры работают за эти копейки…»

«Так по радио сказали, что у докторов средняя 3700 ».

«Уезжаем и не жалуемся. Я уехал — и вам советую».

«Переходите на завод: 180 часов на процессе, опыт не нужен, будет вам 1200».

«Зарплата врачей просто ужас».

«Санитарки получают 600 руб. (из личного опыта)».

«Медсестрам приходится и санитаркой быть, чтобы мало-мальски заработать».

«Так ещё нужно работать за троих — медсестрой или санитаркой. Работа ад».

«А где же средняя зарплата, как нам говорят по телевизору?»

«А потом говорят, что надо работать, чтобы пенсия была. 40 лет стажа — и дуля с маком».

