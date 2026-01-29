закрыть
6 мая 2026, среда, 19:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Это чрезвычайно важное решение»

  • 29.01.2026, 18:58
  • 3,746
«Это чрезвычайно важное решение»

Евродепутат Малгожата Госевска — о победе белорусского экс-политзаключенного в польском суде.

Решение польского суда по делу бывшего белорусского политзаключенного Алеся Папковича имеет принципиальное значение не только для него самого, но и для всех, кто добивается реальной защиты людей, подвергающихся политическим репрессиям. Об этом заявила евродепутат, глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска, присутствовавшая на заседании суда.

«Воеводский административный суд удовлетворил жалобу Алеся Папковича — оба решения были отменены, в том числе решение о передаче дела в порядке Дублинской конвенции.

Это чрезвычайно важное решение для Алеся и для всех, кто борется за реальную защиту людей, подвергающихся политическим преследованиям.

Огромная благодарность защитнику Алеся — Якубу Слониовскому из Parchimowicz & Kwaśniewski Spółka Adwokatów i Radców Prawnych — за профессионализм, решимость и эффективную борьбу за справедливость.

Также благодарю всех за поддержку и присутствие — солидарность действительно имеет значение».

Напомним, бывшего политзаключенного Алеся Папковича польские власти собирались передать Литве по Дублинскому регламенту. Он был осужден в Беларуси за участие в протестах, освобожден и эвакуирован из страны из-за преследования.

Польский суд учел гуманитарные обстоятельства и семейные связи в Польше и отменил решение о его передаче другой стране ЕС.

Дублинский регламент — это соглашение, определяющее, какая страна ЕС должна рассматривать заявление о международной защите. В общем случае это страна, выдавшая иностранцу документ для въезда в ЕС или разрешение на пребывание. А если такого документа не было — страна первого въезда в ЕС.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин