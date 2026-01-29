«Это чрезвычайно важное решение» 29.01.2026, 18:58

3,746

Евродепутат Малгожата Госевска — о победе белорусского экс-политзаключенного в польском суде.

Решение польского суда по делу бывшего белорусского политзаключенного Алеся Папковича имеет принципиальное значение не только для него самого, но и для всех, кто добивается реальной защиты людей, подвергающихся политическим репрессиям. Об этом заявила евродепутат, глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска, присутствовавшая на заседании суда.

«Воеводский административный суд удовлетворил жалобу Алеся Папковича — оба решения были отменены, в том числе решение о передаче дела в порядке Дублинской конвенции.

Это чрезвычайно важное решение для Алеся и для всех, кто борется за реальную защиту людей, подвергающихся политическим преследованиям.

Огромная благодарность защитнику Алеся — Якубу Слониовскому из Parchimowicz & Kwaśniewski Spółka Adwokatów i Radców Prawnych — за профессионализм, решимость и эффективную борьбу за справедливость.

Также благодарю всех за поддержку и присутствие — солидарность действительно имеет значение».

Напомним, бывшего политзаключенного Алеся Папковича польские власти собирались передать Литве по Дублинскому регламенту. Он был осужден в Беларуси за участие в протестах, освобожден и эвакуирован из страны из-за преследования.

Польский суд учел гуманитарные обстоятельства и семейные связи в Польше и отменил решение о его передаче другой стране ЕС.

Дублинский регламент — это соглашение, определяющее, какая страна ЕС должна рассматривать заявление о международной защите. В общем случае это страна, выдавшая иностранцу документ для въезда в ЕС или разрешение на пребывание. А если такого документа не было — страна первого въезда в ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com