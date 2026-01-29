6 мая 2026, среда, 20:02
ЕС включил иранский КСИР в список террористических организаций

1
  • 29.01.2026, 19:37
  • 1,412
Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Европейский союз включил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в перечень террористических организаций. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в своем аккаунте в социальной сети X.

«Министры иностранных дел ЕС только что сделали решающий шаг по объявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана террористической организацией», — написала дипломат.

29 января Европейский Союз достиг соглашения о введении дополнительных санкционных мер против Ирана. Ограничения направлены против физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за подавление недавних акций протеста.

Протесты, охватившие Иран с конца декабря 2025 года, были спровоцированы резким падением курса национальной валюты — иранского риала.

