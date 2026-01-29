ЕС включил иранский КСИР в список террористических организаций

ЕС включил иранский КСИР в список террористических организаций1
- 29.01.2026, 19:37
Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
Европейский союз включил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в перечень террористических организаций. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в своем аккаунте в социальной сети X.
«Министры иностранных дел ЕС только что сделали решающий шаг по объявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана террористической организацией», — написала дипломат.
29 января Европейский Союз достиг соглашения о введении дополнительных санкционных мер против Ирана. Ограничения направлены против физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за подавление недавних акций протеста.
Протесты, охватившие Иран с конца декабря 2025 года, были спровоцированы резким падением курса национальной валюты — иранского риала.