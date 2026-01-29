6 мая 2026, среда, 23:20
У Путина два пути – и оба плохие

7
  • Сергей Таран
  • 29.01.2026, 22:49
  • 23,472
Президент США сделал интересное заявление.

Интересное заявление Трампа о том, что он попросил Путина прекратить удары по Киеву и другим украинским городам. И тот вроде бы согласился. Теперь, когда Трамп объявил об этом публично, у Путина два пути – и оба плохие. Если он возобновит удары по гражданской украинской энергетике – это будет удар и по репутации Трампа, и американский лидер будет вынужден как-то отвечать. Конечно, не потому, что Трамп решительно настроен относительно России, а потому, что нужно показывать эту решимость своим американским избирателям, которые будут скоро голосовать за кандидатов в Конгресс.

Если не восстановит удары – Путин покажет свою слабость и зависимость от Трампа, который для него окажется большим авторитетом, чем собственные упорные рашисты, призывающие именно во время мороза бить по украинским городам.

P.S. И, да, я понимаю, что Трамп может просто промолчать, но новых очков в отношении республиканцев к Путину это точно не прибавит.

Сергей Таран, Facebook

