У Путина два пути – и оба плохие 7 Сергей Таран

29.01.2026, 22:49

23,472

Президент США сделал интересное заявление.

Интересное заявление Трампа о том, что он попросил Путина прекратить удары по Киеву и другим украинским городам. И тот вроде бы согласился. Теперь, когда Трамп объявил об этом публично, у Путина два пути – и оба плохие. Если он возобновит удары по гражданской украинской энергетике – это будет удар и по репутации Трампа, и американский лидер будет вынужден как-то отвечать. Конечно, не потому, что Трамп решительно настроен относительно России, а потому, что нужно показывать эту решимость своим американским избирателям, которые будут скоро голосовать за кандидатов в Конгресс.

Если не восстановит удары – Путин покажет свою слабость и зависимость от Трампа, который для него окажется большим авторитетом, чем собственные упорные рашисты, призывающие именно во время мороза бить по украинским городам.

P.S. И, да, я понимаю, что Трамп может просто промолчать, но новых очков в отношении республиканцев к Путину это точно не прибавит.

Сергей Таран, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com