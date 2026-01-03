«США могут свергнуть диктатора в любой точке мира» 3.01.2026, 14:28

Александр Коваленко

Нужна лишь политическая воля.

Об этом сайту Charter97.org заявил украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, комментируя операцию США по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро:

— Все произошло довольно-таки быстро, как мы видим. Подготовка со стороны Соединенных Штатов заняла несколько месяцев.

Свержение Николаса Мадуро должно было происходить не только посредством военной операции, но в том числе и при содействии внутренних агентурных сетей, которые активизировались на протяжении всего этого времени.

Всем было прекрасно понятно, что военная операция против Венесуэлы будет иметь место. Но в каком именно формате? А в формате того, что будут задействованы не только вооруженные силы Соединенных Штатов, но и внутренний протестный элемент. А в Венесуэле, как известно, протестный элемент был катализирован уже давно, несколько лет назад.

О чем это говорит? Венесуэла — яркий пример того, что Соединенные Штаты, если есть такое желание, могут подготовить операцию по свержению диктатора в любой точке мира — Ирак, Венесуэла, это может быть какая-либо другая страна. Главное желание и решительность. Но пока Соединенные Штаты руководствуются исключительно своими личными планами, воззрениями Дональда Трампа.

И Венесуэла Соединенным Штатам нужна не только как демократическая страна, но и страна, которая бы обеспечивала бы их нефтепродукцией. Возможно, кто-то не знает, но у Каракаса наибольшие запасы нефти в мире.

Соединенные Штаты, имея контроль над этими ресурсами, будут иметь возможность вытеснять других конкурентов с рынка. Для них это очень важная задача. Поэтому мы можем сказать, что в Венесуэле была проведена специальная военная операция, которая заняла менее 24 часа.

— Что дальше ждет Венесуэлу?

— Смена власти, приход оппозиционного лидера. Серьезного сопротивления не будет.

Возможно, будут некие очаги сопротивления сторонников Мадуро, но я думаю, что это будет что-то на уровне локальных партизанских стычек.

