7 мая 2026, четверг, 8:55
США отменяют сертификацию всех канадских самолетов

Трамп пообещал 50%-е пошлины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон аннулировал сертификацию всех канадских самолетов. Он пригрозил ввести пошлины, если Оттава не пересмотрит отказ в сертификации американских бизнес-джетов Gulfstream.

Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

Он пишет, что по причине того, что Канада «неправомерно, незаконно и упорно» отказывается сертифицировать реактивные самолеты Gulfstream 500, 600, 700 и 800 - «одни из величайших и самых технологически совершенных» в мире, США применяют ответные меры.

«Мы отменяем сертификацию самолетов Bombardier Global Express и всех самолетов, произведенных в Канаде, до тех пор, пока Gulfstream, великая американская компания, не получил полную сертификацию, как это должно было быть сделано много лет назад», - пишет Трамп.

Лидер США добавил, что Канада фактически запрещает продажу продукции Gulfstream в стране путем этого же процесса сертификации. В случае, если ситуация так и не решится, на канадские самолеты будут наложены пошлины.

«Если по какой-либо причине эта ситуация не будет немедленно исправлена, я буду взимать с Канады 50% таможенный сбор со всех самолетов, продаваемых в Соединенные Штаты Америки», - резюмировал Трамп.

Тем временем Bloomberg пишет, что пока неясно, насколько серьезную угрозу представляет заявление Трампа для канадских самолетов, которые уже находятся в эксплуатации у американских авиакомпаний.

В частности, региональные самолеты серии CRJ компании Bombardier широко используется американскими перевозчиками. По данным American Airlines Group, в 2025 году в региональном флоте компании насчитывалось около 200 самолетов CRJ.

Кроме того, к концу 2024 года региональные партнеры Delta Air Lines эксплуатировали более 150 самолетов CRJ.

